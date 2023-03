Meteo – Finale di marzo primaverile in Italia con temperature anche oltre i 20°C, torna il freddo ad aprile

Mediterraneo sotto il dominio dell’alta pressione

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione che dal basso Atlantico si estende su tutto il Mediterraneo, con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Questo porta tempo stabile su gran parte dell’Italia con cieli per lo più soleggiati, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo sulla Pianura Padana. Qualche disturbo si potrà avere sulle Alpi di confine, con possibili fenomeni isolati e neve a quote alte. Temperature che risultano un aumento, rendendo il clima di stampo primaverile.

Qualche pioggia domani al Nord

Nella giornata di domani, con una depressione in movimento sull’Europa centro-occidentale, delle infiltrazioni di aria più fresca in quota andranno ad interessare il Nord Italia. Queste porteranno nuvolosità ed anche instabilità su queste regioni, con fenomeni soprattutto lungo l’arco alpino ma in sconfinamento anche verso la Pianura Padana. Continua la fase stabile invece al Centro-Sud con temperature in ulteriore aumento. Le massime su molte città si porteranno infatti prossime ai 20°C, con punte anche di 21°C/22°C sulle Sicilia orientale e fino ai 23°C/24°C sulla Sardegna meridionale. Ma le condizioni meteo sono destinate a cambiare già dal weekend.

Affondo perturbato in arrivo per il primo weekend di marzo

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli confermano per il primo weekend di aprile una rimonta dell’alta pressione in Atlantico, permettendo cosi maggiori scambi meridiani sul vecchio continente. Una perturbazione atlantica dovrebbe infatti affondare sul Mediterraneo centrale nel corso del fine settimana, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Piogge e temporali che dovrebbero arrivare soprattutto nella giornata di domenica, accompagnate anche da una diminuzione delle temperature per l’arrivo di aria fredda di estrazione artica dai quadranti settentrionali.

Settimana Santa che inizia con temperature sotto media e possibilità di neve a bassa quota

Situazione sinottica che all’inizio della Settimana Santa dovrebbe vedere un campo di alta pressione sul Mare del Nord e un flusso di correnti fredde di estrazione artica dirette verso il Mediterraneo centro-orientale. La presenza di un minimo di bassa pressione tra Ionio e Grecia potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Sud, con possibilità anche di neve a bassa quota. Temperature da 6 a 8 gradi al di sotto delle medie nei giorni che precedono la Pasqua.

