METEO FIRENZE – Forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in città, ecco le previsioni

Maltempo sulle regioni settentrionali e parte della Toscana

Un nuovo peggioramento è alle porte del Paese e questo sta già portando i suoi effetti sulle regioni settentrionali da questo pomeriggio su molte zone del nord Italia. Tuttavia nelle prossime ore è prevista un ulteriore intensificazione dei suddetti fenomeni, grazie all’innesco di una ciclogenesi di un minimo depressionario sull’alto settore tirrenico, con possibili nubifragi sulle aree orientali della Liguria. A parte qualche piovasco su Toscana e Lazio in tarda sera, sul resto delle regioni centro-meridionali il tempo rimane invece asciutto. A Firenze ad esempio, le piogge la faranno da padrona questa sera e nelle prossime ore, come vedremo.

Previsioni meteo Firenze oggi

Dopo una prima metà di giornata stabile e asciutta, malgrado il transito di nuvolosità irregolare sui cieli fiorentini, a Firenze le condizioni meteo sono peggiorate nel corso della serata corrente con l’arrivo di qualche pioggia che ha generato un accumulo fin ora debole al suolo e intorno ai 3/4 millimetri. Si tratta però di un accumulo provvisorio in quanto le piogge potrebbero nuovamente raggiungere il capoluogo toscano e farlo anche in maniera particolarmente intensa. Le temperature oscillano oggi tra i +2°C di minima e i +12°C di massima.

Forti piogge e temporali nel corso delle prime ore della notte, in attenuazione entro la mattinata. Poi migliora

Le forti piogge colpiranno la città di Firenze fin dalle prime ore della notte tra oggi e domani venerdì 6 marzo. I fenomeni, oltre che piuttosto intensi, potrebbero venire accompagnati da attività elettrica. Attenuazione delle precipitazioni prevista per la mattinata, con cessazione delle stesse entro il pomeriggio, quando i cieli accenneranno persino a qualche schiarita. Cieli poco o parzialmente nuvolosi in un contesto asciutto anche durante la serata, con temperature in forte aumento nei valori minimi, stabili nelle massime con fisiologiche fluttuazioni.