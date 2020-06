METEO FIRENZE – MALTEMPO e TEMPORALI in queste ore, ecco le previsioni

Meteo Firenze: maltempo sulle regioni centro-settentrionali

Salvo che sui rilievi più elevati del sud Italia, il tempo al meridione resta stabile con ampie schiarite e con temperature gradevoli. Su tutto il resto dell’Italia invece le condizioni meteo risultano perturbate con piogge e temporali diffusi. Perturbazione in azione sull’Italia con piogge o temporali in queste ore su diverse regioni, specie quelle centro-settentrionali. Anche sulla città di Firenze le condizioni meteo sono instabili con piogge o temporali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FIRENZE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Firenze

Maltempo in Italia con una vasta perturbazione in azione in queste ore sul mediterraneo centrale. Manca una figura anticiclonica in grado di garantire condizioni meteo stabili e clima estivo. tuttavia nella giornata di domani assisteremo ad un miglioramento meteo sulla città di Firenze con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e precipitazioni assenti. Temperature comprese tra 17°c e 25°c, venti per lo più deboli o moderati salvo possibili raffiche durante i fenomeni più intensi nella giornata odierna.

Meteo Italia: temporali a macchia di leopardo

La giornata di oggi sarà perturbata sull’Italia con piogge e temporali. Attenzione anche alla grandine durante i fenomeni convettivi più intensi nelle ore pomeridiane. Tempo instabile anche nella giornata di domani sia al Nord Italia, sia su Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche. Il modello europeo ECMWF propone per l’imminente fine settimana, uno scenario volto al maltempo; maggiore stabilità proposta invece dal modello GFS a cavallo tra la giornata di Venerdì 12 Giugno e la giornata di Sabato 13 Giugno, grazie ad un timido promontorio di alta pressione.