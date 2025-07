Meteo Roma – Domenica stabile e con caldo ancora intenso, poi atteso qualche disturbo ed un calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa determina condizioni meteo estive sull’Italia. Alta pressione nord africana che garantirà condizioni stabili e con caldo intenso al centro-sud, ma è in arrivo un impulso instabile dall’Atlantico con calo termico ed un peggioramento dalla prossima notte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 6 luglio

Giornata di domenica 6 luglio che vedrà condizioni meteo diffusamente stabili sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del mattino. Nel corso delle ore pomeridiane e serali situazione meteorologica invariata con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia in montagna che lungo le coste. Peggiora nottetempo con acquazzoni e temporali occasionalmente anche su Roma. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Caldo ancora intenso su Roma con temperature comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +34/+35°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Giornata di lunedì 7 luglio che vedrà condizioni meteo inizialmente instabili sul Lazio con possibili acquazzoni e temporali nel corso del primo mattino anche su Roma, ma in successivo rapido miglioramento. Nel corso delle ore pomeridiane e serali situazione meteorologica stabile con cieli prevalentemente poco o o al più parzialmente nuvolosi sia in montagna che lungo le coste. Peggiora nottetempo con acquazzoni e temporali sul basso Lazio. Temperature in calo su tutto il Lazio con valori su Roma compresi tra i +22/+23°C della notte ed i +30/+32°C del pomeriggio.

Prossima settimana atteso calo termico con qualche disturbo nel Lazio

Prossima settimana al via con il passaggio sull’Italia di un rapido peggioramento. Instabilità che insisterà sui settori interni anche nella giornata di martedì, accompagnati da un diffuso calo termico con valori più consoni per il periodo. Tregua dal caldo di breve durata con temperature in nuovo aumento nella seconda parte della settimana.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile con caldo ancora intenso, ma dalla prossima notte è atteso un rapido peggioramento con calo termico ad avvio di settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!