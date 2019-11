METEO FIRENZE – Nuova PERTURBAZIONE in transito, ancora PIOGGE in arrivo, ecco quando

Maltempo sulle regioni tirreniche oggi

Nella giornata odierna si è riscontrata dell’instabilità residua sulle regioni tirreniche soprattutto meridionali, eccezion fatta per la Sicilia, ma qualche acquazzone è stato possibile anche sul Lazio, portando accumuli comunque generalmente deboli. Nel corso già di queste ore e nelle prossime delle piogge saranno possibili anche sulla Liguria e sulla Toscana, con qualche fiocco in arrivo sulle Alpi occidentali a quote intorno i 1300/1400 metri. Qualche acquazzone ha interessato nel corso della giornata anche Firenze.

Sul resto delle regioni più asciutto, rasserenamenti sulla sponda adriatica meridionale

Le condizioni meteo restano invece decisamente migliori nel corso del pomeriggio sulle aree non menzionate nel corso del precedente paragrafo e quindi generalmente sui settori adriatici (comunque anch’essi interessati da qualche pioggia tra notte e mattina) e sulle Isole Maggiori. In Puglia si sono addirittura aperte ampie schiarite fino a rasserenare completamente nel corso del pomeriggio, soprattutto sui settori centro-meridionali.

Previsioni meteo Firenze oggi

Per quanto riguarda la giornata di Firenze è passata in cavalleria come una giornata tipicamente autunnale, con condizioni di tempo umido e uggioso, con cieli in prevalenza nuvolosi e qualche acquazzone rinvenuto nel corso della giornata che ha comunque scaricato al suolo un accumulo di pioggia effimero inferiore al millimetro. Sotto il punto di vista delle temperature, gli estremi termici giornalieri misurano +8°C di minima e quasi +17°C di massima.