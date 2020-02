METEO FIRENZE – PIOVIGGINI intermittenti in arrivo nelle prossime ore, ecco le previsioni

Tempo generalmente asciutto in Italia, salvo qualche locale eccezione

Il tempo si mostra generalmente asciutto su gran parte della nostra Penisola nella giornata odierna, seppur in un contesto nuvoloso decisamente più evidente rispetto ai giorni appena trascorsi, soprattutto lungo le regioni tirreniche. Questo grazie agli effetti di un Anticiclone azzorriano che avvolge quasi interamente l’Italia, non riuscendo però a rigettare i tentativi delle correnti nordatlantiche di insinuarsi nel Mediterraneo e apportare qualche nota di maltempo sull’alto versante tirrenico. Anche a Firenze le condizioni meteo sono stabili, ma per poco, come vedremo.

Previsioni meteo Firenze oggi

Fin ora la giornata di Firenze è risultata piuttosto stabile, nonostante il transito di nuvolosità via via sempre più compatta con l’approssimarsi della serata corrente. Ciò sarà solo il preludio dell’arrivo di qualche pioviggine che entro la mezzanotte potrebbe interessare la città gigliata: i fenomeni saranno comunque occasionali e di breve entità con cumulati al suolo generalmente deboli. Tutto questo in un contesto termico comunque invernale, con una minima di registrata in mattinata di +2°C a cui è seguita una massima di circa +13°C.

Prima parte di giornata con instabilità intermittente, poi miglioramento a seguire

La prima parte della giornata di domani lunedì 10 febbraio sarà sulla falsa riga della serata odierna, con pioviggini intermittenti che interesseranno la città di Firenze fino alla mattinata, con cumulati al suolo decisamente scarsi. A partire dal pomeriggio i fenomeni cesseranno definitivamente, in un contesto di cieli comunque prevalentemente nuvolosi. Temperature in aumento, incremento netto per quanto riguarda i valori minimi.