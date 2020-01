METEO FIRENZE – Stabile e asciutto, ma con nuvolosità in arrivo e temperature in aumento, tutti i dettagli

Prevalente stabilità con Alta pressione sull’Europa centro-occidentale Ormai da qualche giorno a questa parte un nuovo promontorio anticiclonico di origine azzorriana si è esteso ancora dalle Isole delle Azzorre ed è arrivato ad avvolgere gran parte della nostra Penisola e del vecchio continente. Una situazione sinottica del genere sta apportando condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con tempo asciutto e cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque. Le temperature che si registrano sono in linea con il periodo o leggermente al di sopra. A Firenze, come vedremo, troviamo le stesse condizioni.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FIRENZE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. Piogge sulla Sardegna meridionale a causa di una circolazione instabile sul basso Mediterraneo Le condizioni meteo di generale stabilità interessano la stragrande maggioranza del territorio italiano, ma non la sua totalità: infatti soprattutto nella prima parte della giornata di oggi, la Sardegna meridionale e in particolare le aree del basso cagliaritano e carboniense, hanno avuto a che fare con qualche pioggia di debole intensità, che ha apportato al suolo accumuli altrettanto deboli. Questo grazie ad una circolazione di aria instabile di origine atlantica presente sul basso Mediterraneo. Previsioni meteo Firenze oggi La giornata odierna di Firenze sta passando in cavalleria come l’ennesima giornata caratterizzata dalla stabilità e dal tempo asciutto. Cieli infatti in prevalenza soleggiati si riscontrano da questa mattina sul capoluogo toscano, ma tali condizioni potrebbero mutare nel corso delle prossime ore quando si faranno sentire i primi spiragli umidi di origine atlantica, che causeranno un aumento della copertura nuvolosa anche sulla città gigliata, dove tuttavia il tempo rimarrà asciutto in un contesto di cieli poco o parzialmente nuvolosi.

Per domani nuvolosità prevalente, schiarite in serata Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 10 gennaio i flussi umidi ad alte quote continueranno a far sentire i propri effetti sulle regioni centro-settentrionali e anche a Firenze, dove i cieli risulteranno da poco a parzialmente nuvolosi, soprattutto nella prima parte di giornata. Primi accenni di schiarite inizieranno a farsi notare solamente dalla serata, con valori minimi in leggero aumento a causa dell’inversione termica ostacolata dalla presenza di nubi irregolari nel corso della prossima notte.

Sabato nuovi rasserenamenti Per quanto riguarda la giornata di sabato 11 gennaio i flussi umidi prima menzionati trasleranno rapidamente via verso oriente, causando un nuovo miglioramento delle condizioni meteo. A partire dalle prime ore della mattina della giornata in esame infatti a Firenze potranno nuovamente apprezzarsi cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi, con i valori di temperatura che non subiranno significative variazioni rispetto a quelli previsti per domani.