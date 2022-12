Meteo – Flebile cavo perturbato porterà qualche disturbo di maltempo in Italia, ecco dove e quando

Fase più stabile per l’Italia

Da qualche giorno si è aperta una fase più stabile per la nostra Penisola, dovuta all’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana verso il Mediterraneo centrale, con assenza di fenomeni che domina praticamente l’intero territorio nazionale. Tuttavia, quest’oggi appare piuttosto evidente anche dalle immagini satellitari un netto aumento della copertura nuvolosa sull’alto versante tirrenico, segno che un peggioramento è in atto in Italia, seppur circoscritto a tale settore.

Prossime ore qualche rovescio in ingresso

L’intromissione di correnti più umide dovute ad un maggior pronunciamento della corrente a getto sul continente europeo favorirà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo che potrà tradursi anche nell’arrivo di qualche possibile rovescio in Italia (scopri dove). Sarà comunque circoscritto a un determinato settore dello stivale e si inserirà in un contesto termico che segnerà temperature comunque oltre la media del periodo, seppur con clima piuttosto freddo, specie di notte.

Passaggio di un cavo perturbato tra domani e giovedì

Il passaggio di un debole cavo perturbato tra la giornata di domani mercoledì 21 e quella di dopodomani giovedì 22 dicembre spezzerà una fase che vede l’Italia avvolta da condizioni meteo di generale stabilità, con qualche rovescio che colpirà in maniera circoscritta alcuni settori come vedremo nel prossimo paragrafo, risparmiando comunque, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, la maggior parte del Paese.

Maltempo in arrivo su medio Tirreno e Liguria

Maltempo a tratti e localmente anche piuttosto intenso potrebbe coinvolgere la Liguria nella giornata di domani mercoledì 21 dicembre, soprattutto nella prima parte della stessa, con rovesci deboli o moderati che dal pomeriggio potrebbero estendersi sul medio Tirreno in forma sparsa o isolata e finanche le pianure emiliane. La giornata di giovedì 22 sarà caratterizzata da rovesci residuali che potranno interessare ancora una volta soprattutto il medio Tirreno sempre in maniera isolata o sparsa con fenomeni deboli o al più moderati.

