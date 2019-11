METEO – Flusso ATLANTICO continuo in ITALIA, in arrivo PERTURBAZIONE AFRICANA, ancora frequente e duro MALTEMPO nei prossimi giorni, ecco dove

Migliora sulle regioni settentrionali oggi

Si esauriscono gli effetti di una perturbazione che nella giornata di ieri aveva provocato qualche problema sulle regioni settentrionali, in particolare sul Friuli Venezia Giulia, costretta a richiedere lo stato di emergenza a seguito dell’ondata di maltempo riscontrata. Questo grazie all’ulteriore spinta verso meridione della saccatura che ha trasferito, come vedremo, il maltempo al centro-sud. Condizioni meteo dunque in miglioramento al nord, grazie anche ad ampie schiarite e persino dei rasserenamenti.

Maltempo al centro-sud

Già a partire dalla nottata odierna, dei rovesci hanno caratterizzato qualche area meridionale come ad esempio le zone costiere della Campania e nel corso della mattinata il maltempo ha interessato anche il Molise, la Sardegna occidentale e localmente il Lazio, soprattutto sul settore pontino. Nel corso della giornata odierna, l’instabilità si estenderà in maniera omogenea su tutte le regioni meridionali, anche sui settori adriatici meridionali rimasti spesso a secco a causa della deriva troppo occidentale delle perturbazioni.

Domani nuovo impulso in arrivo

Nella mattinata di domani domenica 10 novembre si avranno residui rovesci sulle aree tirreniche del sud Italia come Campania e Calabria, mentre piogge un po’ più consistenti saranno ancora sulla Sardegna, soprattutto di sponda occidentale. Nel corso del pomeriggio affonda una nuova saccatura di origine atlantica che innescherà una ciclogenesi sul Mediterraneo occidentale, tra le isole Baleari e quelle della Corsica e della Sardegna, apportando del maltempo sui settori centrali tirrenici e sulla Liguria entro sera.