METEO – FLUSSO ATLANTICO in azione, avanza una nuova PERTURBAZIONE, ecco l’evoluzione delle prossime ore

Schiarite oggi anche sulle regioni centrali, addensamenti più corposi nelle zone interne

Nella giornata di ieri le condizioni meteo di stabilità avevano caratterizzato salvo locali eccezioni tutte le regioni centro-settentrionali, nonostante nelle regioni centrali persistesse qualche addensamento nuvoloso in controtendenza alle schiarite del nord Italia. Nella giornata odierna però, ampie sono le schiarite anche sulle regioni centrali, con addensamenti che persistono solo nelle zone interne. Nuvolosità persiste al sud, ma con l’assenza prevalente di fenomeni.

Tempo asciutto sulle regioni meridionali, prime piogge in ingresso in Sardegna

Il tempo si mostra più asciutto di ieri per quanto riguarda le condizioni meteo sulle regioni meridionali dove, nonostante la persistenza della copertura nuvolosa, il tempo rimane in prevalenza asciutto anche se con locali eccezioni. Le prime piogge invece interessano non solo la Sardegna, al momento con fenomeni di debole o al più moderata intensità, ma anche le località alpine e subalpine italiane, con accumuli tutto sommato ancora deboli.

Nuova perturbazione in ingresso

Fin ora le condizioni meteo di instabilità generate potevano essere attribuite ad un flusso atlantico in discesa sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola. L’assenza di un vero e proprio minimo depressionario ha fatto si che questi fenomeni colpissero in maniera sconclusionata e localizzata alcune delle regioni centro-meridionali dello stivale. Con l’avvento di una nuova perturbazione in arrivo dai quadranti settentrionali, il maltempo potrebbe interessare in maniera più diffusa solo alcuni settori italiani nelle prossime ore, vediamo quali.