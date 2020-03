METEO – FLUSSO ATLANTICO in azione con PIOGGE in ITALIA, la Protezione Civile emette un’ALLERTA, lista città interessate

La primavera inizia col freno a mano tirato

La primavera è iniziata con il freno a mano tirato: da quando è avvenuto l’equinozio di primavera infatti, l’Anticiclone non ha praticamente mai avvolto la nostra Penisola, con una serie di affondi sempre più freddi che nei passati giorni hanno riportato persino la neve in pianura e sulla costa sul medio-basso versante adriatico, dopo che non accadeva da oltre un anno. Anche in questo momento le condizioni meteo sono tutt’altro che stabili in alcune aree delle regioni meridionali, come vedremo.

Piogge sparse sulle regioni meridionali, meglio al centro-nord

Nella giornata odierna si fanno sentire gli effetti del flusso atlantico in discesa sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola, con piogge sparse di debole o moderata intensità che in questo momento coinvolgono soprattutto alcuni settori jonici italiani, seppur in maniera localizzata. Qualche pioggia è ancora attesa localmente sul Lazio centro-meridionale e sul versante tirrenico della Sicilia, con accumuli blandi.

Ancora maltempo in arrivo sull’Italia per domani

Nella giornata di domani domenica 29 marzo oltre a un flusso atlantico costantemente presente nel Mediterraneo che porterà ancora piogge sparse sulle regioni meridionali del Paese, più organizzate sul versante jonico tra la notte e la mattina, si farà strada a partire dal pomeriggio anche una saccatura di origine artico continentale in discesa verso la nostra Penisola. Ciò apporterà piogge sulle località alpine e subalpine, a carattere nevoso a partire dai 1500/1800 metri dipendentemente dai settori. Piogge anche sul Lazio centro-meridionale e sulla Sardegna localmente intense. Entro sera o tarda sera le piogge arriveranno dai quadranti meridionali anche sulla Sicilia, con fenomeni di moderata e solo a tratti forte intensità.