METEO – FLUSSO ATLANTICO in discesa nel WEEKEND, torna il MALTEMPO con CALO delle TEMPERATURE: i dettagli

Tempo in miglioramento sullo stivale

A seguito di una prima parte di giornata instabile sulle regioni meridionali, dove non sono mancati disagi e allagamenti, le condizioni meteo sono andate progressivamente migliorando nel corso della corrente serata, con il tempo che sta tornando gradualmente generalmente stabile e asciutto. Benché le temperature risultino più fresche nelle aree coinvolte dal maltempo, il clima appare comunque tipicamente estivo, ma gradevole, così come nel resto del Paese.

Più stabile domani, ma peggiora già da venerdì

Una timida ripresa dell’Alta pressione di matrice subtropicale porta un lieve aumento del campo barico sul Mediterraneo centrale, quanto basta per assicurare condizioni meteo in prevalenza stabili sulla nostra Penisola, fatto salvo qualche locale temporale persistente. Tuttavia, a partire già da venerdì 26 agosto, un improvviso cedimento dell’Anticiclone favorisce l’ingresso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica dai quadranti settentrionali, che porteranno le prime piogge e temporali sull’estremo nord e lungo l’arco alpino e dorsale appenninica. Possibile coinvolgimento, ma da valutare, delle aree di pianura nordoccidentali.

Weekend di maltempo

Un nuovo impulso perturbato si preparerà dunque ad interessare la nostra Penisola per il prossimo fine settimana. L’ingresso nel Mediterraneo centrale delle correnti più fresche e instabili riporteranno condizioni di maltempo sullo stivale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ancora una volta nel mirino dell’instabilità figureranno soprattutto le aree interne dell’Italia, senza escludere un possibile coinvolgimento di alcune aree costiere, soprattutto nella giornata di domenica 28 agosto, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili forti piogge e temporali per domenica

Attualmente, le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo sembrano propendere per una giornata di domenica più instabile di quella di sabato: infatti piogge e temporali sembrano poter interessare soprattutto il medio Tirreno per il giorno in questione, con fenomeni anche particolarmente intensi sulle aree costiere della Toscana. I fenomeni potrebbero comunque sconfinare fin sul versante adriatico ed estendersi in maniera sparsa o diffusa da nord a sud, con tempo perturbato e clima più fresco rispetto ai giorni precedenti in tutta Italia.

