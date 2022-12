Meteo – Flusso di correnti polari porta maltempo circoscritto nelle prossime ore: ecco dove

Prevalente stabilità in Italia

Questo inizio di settimana sta venendo caratterizzato da condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola, dovute ad una timida risalita del campo barico del Mediterraneo centrale che risente però dello scorrimento di correnti polari ad alta quota. Tali correnti, oltre a contenere le temperature su valori più o meno in linea con il periodo, causano anche qualche rovescio in settori circoscritti dell’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo su zone interne della Toscana anche intenso, coinvolte anche Umbria e Marche

Fino a questo momento le condizioni meteo sono apparse infatti mediamente perturbate sulle zone interne della Toscana, dove isolati rovesci e occasionali temporali anche intensi e persistenti hanno scaturito al suolo accumuli anche prossimi ai 90 millimetri nel senese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SIENA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Coinvolte dal maltempo anche l’Umbria e le Marche centro-settentrionali. Altrove le condizioni meteo non solo si sono mantenute relativamente stabili e asciutte, ma accompagnate da cieli spesso anche sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Prossime ore ancora maltempo circoscritto

Nel corso delle prossime ore il quadro sinottico non subirà mutazioni sostanziali sul Mediterraneo centrale e ciò porta ad ipotizzare un quadro meteorologico pressoché invariato. In effetti, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo sulla maggior parte della nostra Penisola continueranno a mantenersi stabili, con le solite eccezioni che coinvolgeranno in primis (ma non solo) la Toscana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e possibili temporali nelle prossime ore in Toscana, Umbria, Marche e bassa Romagna

Andrà pertanto ripetendosi quello che già si è registrato nel corso della giornata odierna, con piogge e possibili temporali che interesseranno, in maniera occasionalmente anche intensa e persistente in primis le zone interne della Toscana. Qualche rovescio potrebbe sconfinare successivamente in Umbria, Marche e bassa Romagna, mentre le condizioni meteo sul resto della nostra Penisola appariranno relativamente stabili e asciutte, fatto salvo qualche possibile isolato e blando rovescio sulla punta meridionale della Sicilia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.