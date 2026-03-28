Meteo – Flusso freddo in graduale attenuazione, ma con residui disturbi al sud

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un’alta pressione delle Azzorre defilata tra vicino Atlantico ed Europa occidentale con valori al suolo alti e livellati sino a 1035 hPa. In tal modo una circolazione più fresca insiste sul Mediterraneo centro-orientale con una vasta area depressionaria in azione tra Balcani e Mar Ionio. Pressione che tende ad aumentare da ovest sull’Italia con meteo in miglioramento, salvo residui disturbi al sud.

Sabato con residuo maltempo al sud, stabile al nord e settori tirrenici

Flusso freddo nord-orientale insiste sull’Italia, seppur in graduale attenuazione. Giornata di sabato che inizierà con una mattinata stabile e soleggiata al nord, medio Tirreno e Sardegna. Circolazione fredda settentrionale pilota ancora nubi al sud e medio Adriatico con deboli fenomeni su Puglia, Basilicata, Appennino e nord Sicilia con nevicate dai 900-1000 metri. Nel corso del pomeriggio insiste la stabilità al nord, Sardegna e medio Tirreno; nubi di passaggio al sud e Sicilia con residui deboli fenomeni su Puglia, Molise, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e nord Sicilia. Generale miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.

Domenica stabile su tutta l’Italia

Situazione meteorologica che subirà un ulteriore miglioramento sull’Italia, grazie alla definitiva attenuazione del flusso freddo ed aumento del campo barico. Attesa una giornata di domenica stabile da nord a sud, seppur con nubi medio-alte di passaggio al nord, Sardegna e settori tirrenici. Più soleggiato su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise.

Nuovo impulso freddo la prossima settimana

Alta pressione delle Azzorre si manterrà defilata sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di una nuova saccatura artica sull’Europa centro-meridionale tra martedì e mercoledì. Atteso un nuovo peggioramento di stampo invernale anche sull’Italia, con maltempo su molte regioni, specie al Centro-Sud ed al Nord-Est ed un nuovo calo termico con neve a quote relativamente basse per il periodo.

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