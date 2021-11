METEO – FLUSSO PERTURBATO in arrivo con PIOGGE e ACQUAZZONI: la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA

In serata peggioramento progressivo

L’afflusso di correnti instabili di natura atlantica presente ancora nel Mediterraneo provocherà, dopo un pomeriggio in cui le condizioni meteo sono apparse in miglioramento, un nuovo peggioramento già da questa sera su alcuni settori italiani (scopri quali). I fenomeni risulteranno perlopiù isolati e colpiranno in maniera debole o moderata, oltre che piuttosto rapida. Il tutto con un clima piuttosto fresco soprattutto al nord, ma anche al centro-sud, dove le temperature stanno calando proprio in queste ore.

Domani maltempo soprattutto al centro

Nella giornata di domani venerdì 5 novembre dunque si assisterà ad un peggioramento delle condizioni meteo dovuto all’attivazione di un flusso perturbato che fluirà nel Mediterraneo da sudovest verso nordest. Piogge e acquazzoni si riverseranno principalmente sui settori centrali (soprattutto nelle zone interne) e si estenderanno nella seconda parte della giornata sull’Emilia-Romagna e probabilmente anche sul basso Veneto. Nelle prime ore della notte peraltro rovesci prevalentemente isolati potranno interessare la Campania e il Molise. In giornata, fenomeni isolati plausibili anche sul resto del sud. Più stabile altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna, Lazio meridionale, Abruzzo, Molise e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in marcata diminuzione nei valori minimi; in locale sensibile diminuzione le massime su Puglia, Basilicata e Calabria. Venti: tendenti a forti nord-orientali su coste adriatiche settentrionali, Liguria, Appennino ed arcipelago toscano e Sardegna settentrionale, con raffiche di burrasca dalla sera. Mari: molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio; tendenti a molto mossi il Mar Ligure settore ovest ed il Mar di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

