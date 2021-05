METEO – Flusso PERTURBATO insistente sull’ITALIA, MALTEMPO e TEMPERATURE in calo, ecco quando

Maltempo irrompe nuovamente nel nostro Paese

Dopo una fase molto breve di stabilità garantita da una temporanea espansione dell’Anticiclone afroazzorriano verso nord, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate oggi a peggiorare in favore del ritorno del maltempo con piogge e temporali che interessano in maniera sparsa le regioni centro-settentrionali. Questo grazie ad un nuovo abbassamento del flusso atlantico in direzione proprio del nostro Paese.

Prossime ore ancora piogge e temporali

Il quadro meteorologico appena presentato nel precedente paragrafo potrebbe non subire significative variazioni nelle prossime ore: in serata infatti le condizioni meteo si manterranno sostanzialmente invariate, con piogge e temporali sparsi o localizzati sulle regioni nordoccidentali e in particolare Piemonte e Lombardia e rovesci che interesseranno parzialmente anche il centro, con fenomeni su Marche e Abruzzo, finanche le zone costiere.

Goccia fredda in isolamento sul continente europeo

L’evoluzione del quadro sinottico proposta dai principali centri di calcolo mostra l’isolamento di una goccia fredda nei prossimi giorni all’interno del continente europeo, in particolare sui Paesi centro-orientali. La presenza di questa goccia fredda determinerà un costante flusso di correnti più fresche e perturbate di natura nordatlantica sulla nostra Penisola, che porterà come ovvio che sia effetti tangibili, come vedremo nel prossimo paragrafo.

