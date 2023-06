Meteo – Flusso umido in transito nel Weekend, ancora assedio del maltempo in Italia: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora una volta mediamente perturbate con la formazione e lo sviluppo di qualche temporale termoconvettivo sull’Appennino centrale e arco alpino, ma anche, in mattinata, il passaggio di qualche rovescio su Sardegna e Piemonte a causa dell’attivazione di un nuovo flusso di correnti umide. Le temperature rimangono comunque ancorate su valori già registrati negli ultimi giorni.

Flusso di correnti umide porteranno qualche nuovo rovescio nelle prossime ore

Mentre, come sovente avviene e come abbiamo spesso osservato nelle ultime settimane, i temporali termoconvettivi progrediranno verso un esaurimento nelle prossime ore, la presenza del suddetto flusso di correnti più umide determinerà qualche nuovo rovescio in ingresso nelle prossime ore e più precisamente in tarda serata (scopri dove), con temperature che, anche questa volta, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

Weekend contrassegnato dal maltempo

Se le ultime settimane sono state connotate dalla presenza del maltempo, anche questo Weekend non sarà meno, con l’assenza reiterata dell’Alta pressione che quindi si protrarrà sia nella giornata di domani sabato 10 che in quella di dopodomani domenica 11 giugno, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. In particolare domani rovesci potrebbero investire in forma sparsa buona parte del centro-sud e nordest (comprese le zone costiere), con temporali termoconvettivi in formazione nel pomeriggio su arco alpino e Appennino. Tempo che tenderà a migliorare in serata con qualche fenomeno persistente su zone interne del centro e Trentino Alto Adige. E domenica?

Domenica instabilità soprattutto pomeridiana

Per la giornata di domenica 11 giugno la situazione evolverà in favore dell’esplosione del maltempo principalmente (di nuovo) nelle ore pomeridiane, con piogge e temporali localmente anche intensi in sviluppo soprattutto su Appennino (meno instabile sui settori centrali) e arco alpino. Tempo che tenderà a migliorare in serata con fenomeni residuali soprattutto al nord. Le temperature a grandi linee comunque non subiranno variazioni rilevanti nei prossimi giorni sul nostro Paese, con clima tutto sommato gradevole.

