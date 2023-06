Meteo – Anticiclone ancora ko con qualche rovescio che raggiunge l’Italia in tarda serata, i dettagli

Tendenziale instabilità anche quest’oggi

La reiterata assenza dell’Alta pressione che si protrae ormai da diverse settimane determina l’intrusione costante di correnti più umide nel Mediterraneo centrale responsabili della formazione e dello sviluppo di piogge e temporali di natura prevalentemente termoconvettiva. Qualche temporale si è generato anche in questo pomeriggio su Appennino centrale e arco alpino, ma con rovesci in transito già dal mattino in Piemonte e Sardegna per l’attivazione di un nuovo flusso di correnti umide.

Temperature si mantengono in linea con la media del periodo

Nonostante una fase di interminabile maltempo che interessa, tra alti e bassi, la nostra Penisola ormai da diverse settimane, con instabilità di natura in prevalenza termoconvettiva, le temperature non subiscono oscillazioni rilevanti, mantenendosi intorno ai valori registrati già recentemente e in linea con la media del periodo. Clima che rimane tutto sommato piacevole nella notte, mite o caldo nelle ore pomeridiane.

Qualche rovescio in arrivo anche nelle prossime ore

Mentre i temporali di natura termoconvettiva progrediranno verso un esaurimento nel corso della serata odierna, le condizioni meteo tenderanno a peggiorare su altri settori del Paese a causa del suddetto flusso di correnti umide nel Mediterraneo centrale. Stando pertanto a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nuovi rovesci potranno fare quindi ingresso su alcune aree del Paese in tarda serata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci in transito su zone tirreniche di Sicilia e sui settori costieri del Lazio

Rovesci pertanto faranno ingresso in forma debole o moderata e prevalentemente isolata o al più sparsa sui settori tirrenici della Sicilia e sulle aree costiere del Lazio, con un peggioramento ulteriore atteso nella notte, con maltempo in possibile espansione. Isolati rovesci potranno interessare anche il settentrione, con temperature che in questo contesto non subiranno ancora una volta significative variazioni rispetto alle precedenti 24 ore.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.