METEO – Forte e insistente MALTEMPO flagella la Sicilia e Messina, provocando una FRANA: i dettagli

Inverno torna in grande stile sull’Italia e sul Mediterraneo

Abbiamo assistito nel corso della giornata odierna ad un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, che si evidenziano in queste ore instabili, in particolare sul medio-basso versante adriatico, settore tirrenico meridionale e in Romagna. La perturbazione è accompagnata da correnti molto fredde di natura polare marittima che hanno portato peraltro nevicate fino a quote bassissime, di pianura e in alcuni casi fin sulle coste. Insomma, l’inverno torna in grande stile in Italia e sul Mediterraneo.

Maltempo invernale anche nelle prossime ore

Condizioni di maltempo che troveranno sostanziale conferma nel corso delle prossime ore e dunque nella serata corrente sulla nostra Penisola, stando pure a quanto prospettano i principali centri di calcolo: le correnti polari in afflusso sul Mediterraneo centrale continueranno a portare i loro effetti con instabilità sul medio-basso versante adriatico e sul settore tirrenico meridionale, ma non solo. Neve ancora a quote basse e finanche in pianura in Romagna e zone dell’entroterra marchigiano e abruzzese.

Frana in Sicilia a causa del maltempo di ieri

A causa probabilmente del maltempo che si è registrato ieri in Sicilia e in particolare nel messinese, nel corso di questa mattina una frana avrebbe coinvolto la frazione di Camaro, nella Provincia appunto di Messina, stando almeno a quanto si apprende dal sito “messina.gazzettadelsud.it“. La frana avrebbe richiesto l’intervento dei pompieri e non solo, facendo scattare un divieto di circolazione, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MESSINA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

