METEO – Forte GRANDINATA si è abbattuta nelle scorse ore a Longano, provocando DANNI: i dettagli

A seguito di qualche disturbo di maltempo molto circoscritto nei passati giorni che hanno tuttavia talvolta provocato addirittura qualche danno, le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate nella giornata odierna a causa di una maggior ingerenza delle correnti più fresche e instabili provenienti dal settore balcanico. Piogge e temporali si sono formati questo pomeriggio in maniera più diffusa rispetto ai passati giorni, colpendo principalmente l’Appennino centrale e le Alpi nordorientali, con alcuni sconfinamenti.

Prossime ore peggiora sul versante orientale

Nel corso delle prossime ore tuttavia il quadro meteorologico rimarrà incline al maltempo. Se, infatti, da un lato le condizioni meteo appariranno comunque in miglioramento, in particolare su medio Tirreno e nordest, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, altrove e più precisamente sul versante opposto, quello adriatico, un peggioramento potrebbe azionarsi nella seconda parte di serata, con piogge e temporali localmente anche intensi.

Violenta grandinata a Longano, ci sono danni

Nel corso di questo pomeriggio diversi nuclei di maltempo si sono originati dunque lungo le aree interne della nostra Penisola, colpendo in maniera localmente anche particolarmente intensa e con occasionali grandinate. E’ quanto accaduto a Longano, dove peraltro il maltempo continuerà a colpire anche domani venerdì 8 luglio e per la cui area la Protezione Civile ha diramato un’allerta per il Molise, dove si registrano alcuni danni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni alle coltivazioni

Stando a quanto si apprende dal sito “quotidianomolise.com” la violenta grandinata che nel pomeriggio si è abbattuta su Longano avrebbe procurato diversi danni in particolare alle coltivazioni, imbiancando in alcuni casi il paesaggio e il bordo carreggiata. Non si sono verificati danni rilevanti all’infuori di quelli che riguardano l’agricoltura e, fortunatamente, non si segnala la presenza di vittime e/o feriti direttamente o indirettamente connessi in qualche modo con il maltempo.

