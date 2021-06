METEO – Forte MALTEMPO a Orta Nova, in Puglia: GRANDINE grande come pietre, ci sono DANNI ai raccolti, VIDEO

Giornata caratterizzata dal maltempo

Anche la giornata odierna così come le ultime è stata caratterizzata dallo sviluppo del maltempo che anche questa volta è stato prettamente pomeridiano. Forti piogge e temporali, occasionalmente accompagnati anche da grandinate, hanno interessato in maniera sparsa o diffusa tutti i settori da nord a sud, dopo che già ieri qualche disagio e danno lo avevano portato soprattutto sui settori centrali. Temperature che, seppur gradevoli, sono comunque troppo basse per il periodo.

Miglioramento temporaneo nelle prossime ore, da domani nuovo maltempo

Un flusso di correnti perturbate continuerà a portare condizioni di maltempo sulla nostra Penisola: sebbene infatti nel corso della corrente serata sia previsto un miglioramento generale del tempo, esso risulterà tuttavia solo momentaneo: già dalla giornata di domani giovedì 10 giugno infatti i temporali torneranno a svilupparsi sulle zone interne dell’Italia e sempre e soprattutto nel pomeriggio, con temperature che si manterranno pressappoco sui valori odierni.

Forte maltempo colpisce la Puglia, grandine a Orta Nova, nel foggiano

Come scritto in precedenza anche nella giornata di oggi, allo stesso modo di ieri, il maltempo ha interessato bene o male tutti i settori peninsulari da nord a sud. A differenza di ieri però, ha presentato carattere particolarmente intenso anche al meridione quest’oggi, dove diversi danni e disagi si sono segnalati nel foggiano e più specificamente a Orta Nova a causa di una grandinata, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FOGGIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.