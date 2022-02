METEO – Forte MALTEMPO colpisce la Campania, ci sono DANNI nella Provincia di Salerno: i dettagli

Miglioramento del tempo al centro-nord

Nella giornata odierna spicca un miglioramento delle condizioni meteo al centro-nord, dovuto allo scivolamento verso sud di un fronte freddo di natura polare marittima che si sta spegnendo sul Mar Jonio in queste ore. Il miglioramento è stato quindi favorito anche dall’ingresso della ventilazione settentrionali, fredda, ma secca per gran parte del nord e del medio Tirreno, dove i cieli infatti sono apparsi e sono tutt’ora generalmente sereni o poco nuvolosi.

Maltempo ha colpito invece il sud oggi, con disagi in Puglia

Il fronte freddo suddetto è traslato verso meridione nella giornata odierna, causando non solo piogge e nevicate (in montagna) ma anche un rinforzo particolarmente intenso della ventilazione, che in Puglia ha causato diversi disagi. In queste ore i fenomeni che erano attivi nella prima parte di pomeriggio sul versante tirrenico della Sicilia stanno incorrendo in un esaurimento, con maltempo residuo che nella serata corrente colpisce e colpirà il crotonese.

Forte maltempo colpisce anche la Campania

Tuttavia il maltempo non si è fermato a colpire solamente la Puglia nella giornata odierna, ma anche la Campania e i cui effetti hanno provocato problemi soprattutto nella Provincia di Salerno. Anche in questo caso tuttavia, a causare le maggiori criticità non sono state le piogge, ma la forti raffiche di vento, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI SALERNO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.