Meteo domani 10 marzo: correnti umide raggiungono il Mediterraneo portando maggiore instabilità

Situazione sinottica europea Circolazione depressionaria con goccia d’aria fredda in quota tra Penisola Iberica e nord Africa, mentre i massimi dell’alta pressione intorno a 1030 hPa si spostano sempre più ad est verso il Mar Nero. Flusso perturbato con vortice polare piuttosto compatto che scorre alle latitudini più elevate, diversi minimi di pressione al suolo fino a 970 hPa nei pressi dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 10 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni, anche basse e compatte, ma contempo asciutto. Locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni su Liguria e basso Piemonte, asciutto altrove con molte nuvole. In serata e in nottata deboli fenomeni su Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, più stabile altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni tra cieli soleggiati e locali addensamenti, foschie nelle zone interne. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sui settori interni, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole, deboli piogge sulla Toscana. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

