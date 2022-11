Meteo – Forte maltempo con grandinate colpisce la Puglia: strade imbiancate in Salento, i dettagli

Maltempo torna a colpire l’Italia

Dopo una pausa durata circa 36 ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono quest’oggi tornate a peggiorare a causa dell’avvicinamento di una goccia fredda proveniente dal settore balcanico, che sta causando piogge e occasionali temporali forieri di grandine sul versante jonico del Paese. L’area maggiormente colpita, come vedremo anche nel presente editoriale, è quella del Salento. Più stabile e asciutto invece sulle regioni centro-settentrionali, nonostante un evidente aumento della nuvolosità.

Domani allerta della Protezione Civile in diversi settori del Paese

Il peggioramento non si concluderà di certo nella serata corrente, con l’evoluzione sinottica che suggerisce l’impatto diretto con la goccia fredda della nostra Penisola nella giornata di domani domenica 13 novembre. Ciò porterà l’estensione del maltempo a diversi settori del nostro Paese, per alcuni dei quali la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo. Le temperature inoltre appariranno in generale calo a causa dell’afflusso di correnti più fresche ad alta quota portate proprio dalla goccia fredda stessa.

Forte maltempo in Puglia, grandine nel Salento

Come largamente e più volte annunciato, nelle scorse ore il maltempo è tornato ad azionarsi sulla nostra Penisola, colpendo il versante jonico del nostro Paese. Una delle prime zone ad essere stata coinvolta dal ritorno dell’instabilità è anche quella attualmente maggiormente colpita, nonché il Salento (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI LECCE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). Qui grandinate anche violente si sono abbattute nelle scorse ore con qualche risvolto, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Strade imbiancate nel Salento come fosse neve

Stando a quanto si apprende dal sito “quotidianodipuglia.it” il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio nel Salento è stato spesso foriero di grandine. Episodi di grandine, anche intensi, si sono infatti registrati a San Cesareo, Maglie, Nardò, Cavallino, Copertino, San Donato e Santa Caterina. Questi sono stati accomunati dal fatto che, in poco tempo, le strade son state ricoperte interamente di ghiaccio, fornendo uno scenario invernale in cui l’accumulo sull’asfalto sembrava neve. Tale situazione avrebbe portato comunque qualche disagio di poco conto alla viabilità, mentre non si segnalano fortunatamente vittime e/o feriti in qualche modo legati all’accaduto.

