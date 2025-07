Meteo – Forte maltempo con grandine si è abbattuto nelle scorse ore nelle Marche, colpita Montelupone [FOTO]

Tempo instabile in Italia

Una saccatura depressionaria di origine atlantica è affondata ulteriormente quest’oggi sul Mediterraneo centrale, determinando un ulteriore peggioramento sul nostro Paese, con le piogge e i temporali che non riguardano più esclusivamente i settori settentrionali, ma si estendono anche al centro e in parte del sud, con occasionali grandinate e nubifragi. Le temperature, in questo contesto, subiscono una netta diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo continueranno a risentire dell’afflusso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica, con piogge e temporali insistenti in alcune zone del Paese (scopri quali). Le condizioni meteo tenderanno inoltre a migliorare al meridione, dove si assisterà a maggiore stabilità con l’avanzamento persino di qualche schiarita. Le temperature, infine, confermeranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nella serata precedente, soprattutto al centro-sud.

Forti grandinate e di grandi dimensioni nelle Marche

Tra le regioni maggiormente colpite dall’instabilità vi sono sicuramente le Marche, e in particolare il maceratese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MACERATA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO). In questa provincia si sarebbero infatti concentrate nel corso delle scorse ore grandinate con chicchi di grandi dimensioni, come vedremo nel prossimo paragrafo.

FOTO – Colpite Montelupone e Recanati

In pochi minuti sono impazzate le segnalazioni sui vari social delle grandinate che hanno coinvolto in particolare la zona di Montelupone, a cui fa riferimento l’immagine sottostante, così come Recanati. A far notizia sono soprattutto le dimensioni dei chicchi di grandine, grandi approssimativamente come noci. Non giungono, almeno al momento, notizie di danni a cose, ne tantomeno e fortunatamente a persone.





