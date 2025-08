Meteo – Maltempo nel corso del weekend al nord e parte del centro con rischio forti temporali

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’anticiclone delle Azzorre tra il vicino Atlantico ed il Regno Unito, mentre una vasta area depressionaria è posizionata tra la Scandinavia meridionale ed il centro Europa, pilotando impulsi instabili anche verso il Mediterraneo settentrionale. Sull’Italia è atteso un nuovo calo della pressione per il passaggio al nord di due impulsi perturbati.

Oggi impulso instabile con forti temporali su parte del centro-nord

Passaggio instabile su parte dell’Italia. Giornata di sabato al via con molte nubi al nord a cui saranno associate precipitazioni diffuse su Lombardia, Liguria di levante, Triveneto ed a carattere più irregolare su Piemonte, Emilia con rischio forti temporali e locali nubifragi. Al centro-sud tempo più stabile, salvo temporali in arrivo sull’alta Toscana. Nel corso del pomeriggio piogge e temporali anche intensi transiteranno al Nordest, alta Toscana, Umbria e Marche con rischio di locali nubifragi. Residui acquazzoni sono attesi anche su Liguria e Piemonte. Stabile sul resto d’Italia con qualche nube di passaggio sui settori tirrenici. Generale miglioramento serale, salvo nuovo peggioramento nottetempo tra levante ligure ed alta Toscana.

Domenica a rischio temporali al Nordest e parte del centro

Ansa depressionaria in transito sul Mediterraneo settentrionale determina un nuovo peggioramento del tempo. Giornata di domenica al via instabile su Emilia-Romagna, basso Veneto, Friuli e Toscana con rischio acquazzoni e locali temporali. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nubi di passaggio sui settori tirrenici. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali attesi su Marche, Abruzzo, Umbria, tra bassa Toscana e medio-alto Lazio ed in maniera più localizzata sulle regioni di Nordest. Stabile sul resto del Paese con ampie schiarite, peggiora nottetempo sulle coste del medio-basso Adriatico con rischio acquazzoni.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Sabato 2 agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Scrivia, Pianura settentrionale

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia.

