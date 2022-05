METEO – PIOGGE e TEMPORALI anche intensi in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Tempo in peggioramento

Rispetto a quanto spesso osservato durante la settimana precedente, le condizioni meteo risultano in peggioramento sulla nostra Penisola a causa dell’arretramento piuttosto evidente sul quadro sinottico dell’Alta pressione di matrice africana. Ciò favorisce un maggior spazio d’azione al flusso perturbato che di conseguenza approfitta delle debolezze della struttura anticiclonica per fluire sui settori più settentrionali del Paese, come vedremo nel presente editoriale.

Temperature anche oltre +35°C nel foggiano

Le temperature nel frattempo appaiono comunque pienamente estive sulle regioni centro-meridionali e se per questo anche superiori (al momento) rispetto a quanto si registrava mediamente la scorsa settimana. Le colonnine di mercurio finiscono infatti per superare i +35°C localmente nel foggiano, con temperature comunque oltre i +30°C più o meno diffusamente al centro-sud. L’arretramento dell’Alta pressione ha infatti determinato un rinforzo al centro-sud con temperature che sono aumentate e dove le condizioni meteo appaio comunque generalmente stabili.

Piogge e temporali anche intensi colpiscono il nord Italia

E’ soprattutto nelle ore pomeridiane che sta esplodendo l’instabilità sulla nostra Penisola che riguarda in particolare le regioni settentrionali, stando anche a quanto mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Piogge e temporali tornano quindi a colpire il nord e localmente in maniera anche intensa. Nelle prossime ore tuttavia il tempo non incorrerà in un miglioramento, con maltempo ancora in azione stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

Serata di piogge, temporali e possibili grandinate in arrivo

Nel corso delle prossime ore e dunque nella serata odierna le condizioni meteo continueranno a risultare mediamente perturbate sulle regioni settentrionali e in particolare in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto settentrionale. In tutte queste aree i fenomeni sono attesi localmente anche intensi, accompagnati da attività elettrica e con possibili grandinate. Il passaggio del maltempo è associato ad un calo delle temperature tanto più marcato quanto intensi risultano i fenomeni. Il tempo si manterrà invece stabile altrove.

