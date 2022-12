Meteo – Forte maltempo con possibili nubifragi insiste sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Maltempo anche in serata sull’Italia con possibili nubifragi

Condizioni meteo mediamente perturbate hanno interessato quest’oggi l’Italia da nord a sud, con maltempo in forma sparsa che è stato accompagnato da un calo generale delle temperature, con la neve che è scesa fino a quote collinari su basso Piemonte e Trentino Alto Adige. Nelle prossime ore la risalita di un vortice depressionario dal continente africano rinnoverà instabilità con possibili nubifragi, soprattutto sulle coste esposte (scopri dove) e temperature che risulteranno tardoautunnali o addirittura invernali in alcuni punti del Paese.

Domani ancora maltempo anche intenso e con possibili nubifragi

Nella giornata di domani domenica 4 dicembre le condizioni meteo si manterranno ancora perturbate soprattutto nella prima metà, quando piogge e temporali colpiranno in maniera sparsa o diffusa tutta Italia, con possibili nubifragi in particolare su Puglia meridionale e aree costiere di Lazio, Campania e crotonese. Altrove instabilità localmente comunque anche intensa e con tendenza a migliorare a partire dal pomeriggio, in un contesto comunque perturbato. Le temperature appariranno peraltro mediamente in rialzo, grazie ad un richiamo di correnti più miti proprio a partire dal pomeriggio.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori orientali di Valle d’Aosta e Piemonte, Lombardia occidentale, Veneto settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati moderati, specie sulla Puglia meridionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Nord e Puglia, su Toscana, Umbria, Lazio, settori occidentali di Sardegna, Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su settori occidentali di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata, e su Puglia centrale e Calabria meridionale. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m, sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale rialzo sulle regioni peninsulari, sensibile sulle zone alpine. Venti: da forti a burrasca meridionali sui settori ionici peninsulari ed adriatici centro-meridionali, in graduale attenuazione. Mari: agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale, molto mossi i restanti bacini; generale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 4 dicembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Salento

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Puglia: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere.

