METEO – Forte MALTEMPO e NEVICATE a QUOTE BASSE sull’ITALIA, quale evoluzione nelle prossime ore?

L’ondata di gelo porta ancora i suoi effetti lungo il versante adriatico

Nel corso della mattinata odierna l’ondata di gelo di origine artico continentale ha continuato a portare i suoi effetti sulla nostra Penisola e in particolar modo, come sempre, sul versante adriatico. Dopo aver apportato neve fino in pianura anche sulle coste nella giornata di ieri (con fiocchi anche a Bari) nel corso della mattinata odierna la quota neve si è leggermente alzata, con nevicate fin sui 100/200 metri sulle regioni adriatiche centrali, in rialzo sui 400/500 metri nel corso di questo pomeriggio.

Forte maltempo in atto sulle aree joniche della Sicilia

Contestualmente all’ondata di gelo sulle regioni centro-settentrionali, in quelle meridionali una perturbazione di origine afro-mediterranea continua a portare i suoi effetti questa volta in maniera più evidente grazie al suo progressivo avvicinamento alle suddette aree e all’intensificazione della perturbazione stessa, che ora viene alimentata da correnti artiche. Forti piogge si stanno abbattendo in particolare sulle aree joniche della Sicilia non apportando al momento quantitativi d’acqua eccessivi.

Nelle prossime ore il maltempo si sposterà verso la Calabria estendendosi verso nord

Nelle prossime ore serali il maltempo che sta in questo momento colpendo le aree joniche della Sicilia, colpirà la Calabria in particolare, ancora una volta, le aree joniche regionali. Piogge anche a carattere di nubifragio potrebbero ripercuotersi su tale regione, favoriti anche dal fenomeno dello stau sulle aree pedemontane del versante jonico a causa delle forti correnti sciroccali, richiamate dalla perturbazione afro-mediterranea stessa. L’instabilità si estenderà anche verso nord, colpendo la Campania e il Lazio, oltre che Puglia e Basilicata.