Meteo – Forte maltempo e nubifragi intermittenti hanno sferzato il casertano, esonda il Volturno: allagamenti e famiglie isolate

Perturbazione ancora in auge nel Mediterraneo

Una perturbazione alimentata da correnti via via più fredde di natura artica insiste anche nella giornata odierna sul Mediterraneo centrale. Le condizioni meteo, di conseguenza, all’interno della nostra Penisola appaiono ancora mediamente perturbate in alcuni settori, in particolare quelli centro-meridionali, dove insistono piogge e nevicate a quote anche piuttosto basse: il clima, in Italia, è infatti pienamente invernale, dopo un iniziale parte di stagione piuttosto mite grazie alla frequente prevalenza dell’Alta pressione.

Prossime ore ancora maltempo e neve a bassa quota

Quanto detto fino a qui illustra essenzialmente quello che si sta registrando negli ultimi giorni, ma anche nella giornata odierna e rispecchierà anche il quadro meteorologico previsto nelle prossime ore, con maltempo invernale insistente e neve a quote basse (scopri dove). Di conseguenza, il clima rimarrà pienamente invernale ovunque sullo stivale, con temperature che si attesteranno spesso anche su valori inferiori alla media del periodo.

Frequente maltempo in Campania, anche intenso

La fascia più colpita dal maltempo degli scorsi giorni e di quello odierno è sicuramente quella tirrenica e in particolare la Campania, alle prese talvolta con nubifragi o fenomeni comunque particolarmente intensi. Già negli scorsi giorni in effetti qualche disagio si è registrato nella regione, mentre nelle scorse ore nuovi problemi avrebbero interessato l’area della Provincia di Caserta, dove, stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” sarebbe esondato il Volturno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Volturno esondato, famiglie isolate e aziende allagate

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza, l’esondazione del Volturno avrebbe provocato diversi problemi nel casertano. Innanzitutto avrebbe messo sott’acqua circa 700 ettari di terreno nel nord della Provincia, verso la voce di Castel Volturno. Diverse persone sono inoltre risultate intrappolate nelle proprie abitazioni, alcune senza nemmeno la corrente elettrica. Allagamenti hanno interessato anche alcune aziende. Gli interventi dei Vigili del Fuoco, in ogni caso, hanno fin qui evitato il peggio: non si registrano infatti vittime e/o feriti legati all’accaduto.

