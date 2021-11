METEO – Forte MALTEMPO e possibili NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Piogge e temporali (occasionali) in azione sull’Italia

Anche questa sera, dopo una giornata comunque trascorsa all’insegna del maltempo e localmente anche intenso, le condizioni meteo appaiono perturbate, a causa di una perturbazione situata sul Canale di Sardegna. Tale perturbazione è stata innescata dalla persistenza di una goccia fredda nel Mediterraneo, con piogge e temporali (occasionali) che colpiscono e continueranno a colpire i settori più vari della nostra Penisola (scopri quali).

Domani forte maltempo, possibili nubifragi in Sicilia

Il transito della suddetta perturbazione verso nordest favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo nella giornata di domani mercoledì 17 novembre che interesserà soprattutto alcune aree del sud, quali la Sicilia prima (dove non sono esclusi nubifragi specie su palermitano, trapanese e catanese) e la Calabria poi (con fenomeni intensi plausibili in serata). Blandi rovesci nelle prime ore della notte su parte della Pianura Padana, rovesci che nel corso della giornata potrebbero interessare anche in maniera isolata invece la Puglia e i settori costieri della Campania. Instabilità anche spiccata localmente sulla Sardegna nordorientale, con piogge possibili su tutto il versante orientale, su Romagna e Friuli Venezia Giulia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali ed orientali della Sicilia e sulla Calabria meridionale e centrale ionica, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia e Calabria, su Basilicata meridionale, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Marche, settori orientali di Sardegna, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e quelli meridionali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su settori meridionali di Basilicata e Puglia, aree costiere della Campania, Marche settentrionali e Romagna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in rialzo anche sensibile su Toscana, Umbria e Lazio. Venti: forti settentrionali sulla Liguria centrale; inizialmente forti sud-orientali sulla Puglia e localmente su Calabria ionica e Sicilia, in attenuazione. Mari: molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente, il Mar di Sardegna, lo Ionio meridionale e l’Adriatico meridionale; localmente molto mossi il Tirreno centrale a ridosso delle coste laziali, il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

