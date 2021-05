METEO – Forte MALTEMPO e rischio NUBIFRAGI: la Protezione Civile ha diffuso l’ALLERTA, ecco le città colpite

Miglioramento in atto sarà solo temporaneo

Dopo che nella prima parte di giornata odierna e fino al pomeriggio le condizioni meteo sono risultate perturbate su alcuni settori nordorientali e, in maniera più isolata, su quelli centrali tirrenici, i fenomeni sono andando esaurendosi favorendo un miglioramento del tempo. Attualmente fatto salvo per qualche piovasco in Umbria, il tempo appare generalmente asciutto: ma il miglioramento sarà solo temporaneo.

Irruzione di maltempo per domani, rischio nubifragi

Lo spostamento di un cavo atlantico dalla Penisola iberica verso il nostro Paese andrà ad alimentare una perturbazione africana in graduale risalita sul Mediterraneo. Ciò provocherà condizioni di maltempo anche intenso nella giornata di domani lunedì 24 maggio sulle regioni settentrionali e su Toscana, Umbria e Marche. E’ sui settori tirrenici e sull’estremo nordest che i fenomeni appariranno più forti e dove è più alto il rischio di nubifragi. Meglio sul resto del Paese dove il richiamo di correnti miti porterà le temperature a misurare valori degni della primavera inoltrata se non di inizio estate. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Toscana settentrionale, Appennino emiliano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati in particolare sul Friuli Venezia Giulia; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord e della Toscana, su Sardegna settentrionale ed occidentale, Lazio settentrionale, Umbria e Marche, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Trentino Alto Adige, Lombardia orientale, Pianura emiliana, Toscana centrale e Sardegna nord-orientale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale diminuzione anche sensibile al Nord, in locale sensibile aumento al Centro-Sud. Venti: tendenti a forti occidentali con rinforzi fino a burrasca su Sardegna e Sicilia occidentale. Localmente forti occidentali su Toscana ed Appennino emiliano-romagnolo. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna di Sardegna, il Tirreno centro-meridionale, lo Stretto di Sicilia, i mari prospicienti le Bocche di Bonifacio e localmente l’Adriatico al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

