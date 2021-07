METEO – Forte MALTEMPO e VENTO BURRASCOSO, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Temporaneo miglioramento in serata

Dopo un pomeriggio trascorso con maltempo localmente anche intenso sulle regioni settentrionali, che ha presentato carattere localizzato o al più sparso, in queste ore le condizioni meteo si evidenziano in miglioramento in tutte le aree coinvolte dall’instabilità. Tuttavia si tratterà di un miglioramento solo temporaneo, in quanto l’avanzamento di una saccatura di origine atlantica causerà un nuovo e più evidente peggioramento per domani domenica 25 luglio, come vedremo nel presente editoriale.

Torna il maltempo anche intenso per domani; violente raffiche di vento al centro-sud

L'avanzamento della suddetta saccatura causerà dunque un'ondata di maltempo per la giornata di domani domenica 25 luglio sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali localmente anche intensi anche accompagnati da forti raffiche di vento. Non da escludere qualche occasionale grandinata. Violente raffiche di vento che sferzeranno, di scirocco, anche sulle regioni centro-meridionali, dove tuttavia il tempo si manterrà più stabile, anche se tutt'altro che soleggiato, specie al centro.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte occidentale e centro-settentrionale e su Lombardia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori alpini, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su entroterra ligure, Emilia-Romagna occidentale e restanti zone di Piemonte, Lombardia e Triveneto, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori massimi in locale sensibile aumento su Romagna e regioni centro-meridionali adriatiche, con massime localmente molto elevate sulle due isole maggiori, e su Puglia e Basilicata; massime elevate sulle restanti zone interne e pianeggianti del Centro-Sud e su Emilia-Romagna orientale. Venti: forti dai quadranti meridionali su settori costieri di Sardegna orientale, Sicilia occidentale, Toscana, Lazio, settori appenninici centrali, zone costiere di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale e localmente su restanti settori costieri adriatici centro-settentrionali con rinforzi tra Toscana e Lazio. Mari: molto mosso il Tirreno centro-settentrionale e quello meridionale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

