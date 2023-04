Meteo – Forte maltempo in arrivo in Italia con possibili nubifragi e bufere di neve, ecco dove

Maltempo sparso coinvolge ancora il centro-sud

Assistiamo anche nella giornata odierna a condizioni meteo che si presentano mediamente instabili sulle regioni centro-meridionali, con principale interessamento dei settori interni, non escludendo comunque le aree costiere, specie tirreniche. Non a caso la Protezione Civile già nella giornata di ieri aveva diramato un’allerta meteo valida per oggi per alcuni di questi settori. Le temperature, inoltre, risultano mediamente in calo pressoché ovunque, su valori più similarmente invernali che primaverili.

Tempo più stabile e con maggiori schiarite al nord

Le condizioni meteo appaiono invece decisamente migliori sulle regioni settentrionali, dove le correnti settentrionali sono sì più fredde, ma anche più secche. L’assenza di fenomeni, unitamente a cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi riguardano di conseguenza tutto il settentrione, con temperature che, come scritto in precedenza, risultano comunque in calo anche in questi settori su valori decisamente più invernali che primaverili.

Temporaneo miglioramento in vista per domani

Il fronte instabile che sta attualmente interessando le regioni centro-meridionali si esaurirà nel corso della giornata di domani giovedì 6 aprile, con le condizioni meteo che torneranno a risultare generalmente stabili e asciutte. Si tratterà di una pausa dal maltempo che sarà tuttavia piuttosto breve in quanto, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, già da venerdì 7 un nuovo peggioramento scenderà da nord, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Venerdì nuovo peggioramento, maltempo al centro-nord con possibili locali nubifragi e bufere di neve

Nella giornata di venerdì 7 aprile pertanto un nuovo peggioramento, di stampo artico, investirà la nostra Penisola, con maltempo che tornerà a colpire le regioni centro-settentrionali con possibili locali nubifragi, in particolare tra alta Toscana e levante ligure. Possibili, altresì, nevicate anche molto intense localmente sull’Appennino Tosco-Emiliano a quote intorno ai 700/900 metri e, occasionalmente, anche più in basso. Il fronte instabile si estenderà poi sul resto della Penisola entro il Weekend pasquale, sul cui dettaglio previsionale approfondiremo in un apposito editoriale.

