METEO – Forte MALTEMPO in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA, con PIOGGE, TEMPORALI e NEVE: ecco dove

Il maltempo torna in azione sull’Italia

Abbiamo assistito nella giornata di ieri a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, garantite da una timida quanto temporanea elevazione dell’Anticiclone azzorriano, con cieli che hanno peraltro presentato ampi sprazzi di cielo sereno. Questa condizione è stata, come più volte annunciato, decisamente breve e già quest’oggi il maltempo torna ad azionarsi su alcuni settori del Paese, come vedremo nel presente editoriale.

Impulso freddo incombe sullo stivale

Questo ritorno del maltempo è stato possibile poiché un impulso freddo di origine artico marittima sta affondando verso il Mediterraneo centro-orientale, prendendo fugacemente anche l'Italia. Tale affondo tuttavia non porta solo piogge e temporali, ma anche una situazione termica tardo-autunnale sullo stivale, che osserva valori termici quasi ovunque inferiori ai +20°C, fatta eccezione per il versante tirrenico dove tale soglia è raggiunta in più località e solo occasionalmente superata.

Il maltempo imperversa soprattutto al sud e su poche altre zone del Paese

Le condizioni meteo si evidenziano mediamente perturbate soprattutto sulle regioni meridionali (specie versante tirrenico), come dimostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Piogge e temporali investono inoltre le Marche e l’Appennino Tosco-Emiliano. Nelle prossime ore l’evoluzione propinata dai principali centri di calcolo volge ancora in favore del maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

