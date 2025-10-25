Meteo – Forte maltempo in arrivo nelle prossime ore in Italia, con temporali e rischio nubifragi: i dettagli

Stabilità e relativo bel tempo sull’Italia

La prima parte della giornata odierna è stata contrassegnata da condizioni meteo di relativa stabilità e bel tempo, anche se un flusso di correnti perturbate di natura atlantica sta in queste ore determinando un peggioramento, alimentando una circolazione depressionaria che sta già innescando qualche blando rovescio sparso sui settori centrali, e un aumento della nuvolosità sull’alto versante tirrenico. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Allerta meteo della Protezione Civile

Benché il peggioramento stia riguardando una parte del Paese dopo una giornata perlopiù contrassegnata da relativa stabilità e bel tempo, il quadro previsionale era piuttosto chiaro nell’intravedere l’attivazione della suddetta circolazione depressionaria, al punto tale che la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta per alcuni settori. Il maltempo si è fatto attendere, ma alla fine ha raggiunto le aree della Penisola che era previsto colpisse ed è peraltro atteso un ulteriore inasprimento nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo in arrivo nelle prossime ore

Le prossime ore saranno contrassegnate da un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola e in particolare sul Lazio dove, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si attiveranno rovesci e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Qualche nota di maltempo potrà comunque azionarsi anche altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio isolato anche in Toscana, Umbria, Sardegna e versante adriatico

Qualche isolato rovescio transiterà e, in parte, lo sta già facendo, sulla Toscana, in Umbria e sulla Sardegna nordoccidentali, oltre a qualche sconfinamento che potrebbe riguardare le aree più interne del versante adriatico e più precisamente quelle dell’Abruzzo e del Molise. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente migliori, nonostante l’aumento della nuvolosità, con temperature che subiranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, tornando intorno alla media di riferimento.

