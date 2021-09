METEO – Forte MALTEMPO in AZIONE in ITALIA, nelle PROSSIME ORE atteso un temporaneo miglioramento

Circolazione depressionaria persistente sulle regioni centro-meridionali

Negli ultimi giorni il campo di Alta pressione si mostra in estrema difficoltà a gestire e controbattere ad un’ondulazione atlantica piuttosto dinamica, con numerosi cavi perturbati in transito alcuni dei quali rilasciano correnti instabili nel Mediterraneo, in grado di favorire una circolazione depressionaria che, nella giornata odierna, è stata responsabile della formazione di temporali anche intensi sulle zone interne delle regioni centro-meridionali. I fenomeni localmente sono risultati anche intensi.

Contesto climatico ancora piuttosto caldo

All’interno di questo contesto settorialmente perturbato sulla nostra Penisola, il clima risulta comunque pienamente estivo o di fine estate, con numerosi picchi che raggiungono i +30°C nelle ore diurne soprattutto nelle pianure interne del centro-sud. Clima che invece risulta più fresco al nord, soprattutto nelle ore notturne. Insomma, una transizione verso l’autunno molto molto lenta, in cui il primo vero calo deciso delle temperature è previsto per la prossima settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Forte maltempo ancora in azione sull’Italia

Attualmente nuclei temporaleschi anche intensi sono attivi nelle zone interne del basso Lazio, in particolare nel frusinate ma anche nel latinense, nelle zone interne del basso salernitano con locali sconfinamenti sulla costa del Cilento, sull’estremo sud del Salento e nelle zone interne di Calabria e Sicilia. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo, nelle prossime ore si assisterà solo ad un temporaneo miglioramento.

