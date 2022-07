METEO – Forte MALTEMPO in queste ore in Italia: crolli, allagamenti e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco nell’aquilano. I dettagli

Maltempo arriva al sud Italia, forti temporali in atto

Infiltrazioni più fresche hanno determinato la formazione di fortissimi temporali al nord Italia nelle ultime ore e in particolare al nordest dove sono tuttora in atto forti grandinate e raffiche di vento con danni soprattutto in Veneto come vedremo di seguito. Attualmente, aria fresca ha fatto finalmente irruzione anche in altre zone italiane, soprattutto lungo il versante Adriatico e in parte del sud dove sono in atto violenti temporali, unitamente a un deciso calo termico. Temporali, grandinate e fortissime raffiche di vento hanno colpito Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con danni anche ingenti come accaduto proprio nel Salento, nel leccese. Leggi anche: Allerta meteo della Protezione Civile per domani, tutte le zone colpite

Nubifragio colpisce l’aquilano. Crolli e allagamenti

In queste ore gran parte del centro e del meridione sta facendo i conti con piogge anche intense e purtroppo anche dei danni. Forte maltempo si è abbattuto anche sulla Marsica e a Ortucchio è crollato un pezzo di muro di cinta del campo di calcio come si legge su marsicalive.it. Alcuni ragazzi avevano da poco terminato una partita e stavano tornando a casa, quando il muro è venuto giù, si è trattata di una tragedia sfiorata. Un genitore è riuscito a riprendere anche il momento del crollo in diretta, postandolo poi sui social. Danni e disagi in tutta la provincia: a Lecce nei Marsi a causa delle violente e incessanti piogge si sono create delle voragini lungo corso Italia e lungo via De Litio e sono molteplici i problemi agli automobilisti. Leggi anche: Forti temporali in alcune regioni italiane, ecco dove

Super lavoro dei Vigili del Fuoco

Super lavoro dei vigili del fuoco un pò in tutto il leccese dove il maltempo sta colpendo con forza. A Trasacco, sono stati segnalati allagamenti e problemi al sistema fognario per la pioggia battente che si sta riversando su tutto il territorio. Maltempo non solo in Puglia ma su una metà d’Italia in questi minuti. Forti piogge un po’ in tutto il nord (specie ad est), versante Adriatico e parte del meridione con danni e disagi. Particolarmente colpito come detto in apertura è tuttora il nordest italiano con grandinate e crollo termico. Danni e disagi soprattutto in Veneto come vedremo nella prossima pagina. Leggi anche: Weekend prossimo con clima fresco, netto calo termico. Ecco quando e dove

Forte maltempo in Veneto

Forte maltempo ha colpito nelle ultime ore tutto il nord Italia e in particolare Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Una vittima in Emilia Romagna, un uomo è morto sotto il muro di una stalla crollato per le violentissime raffiche di vento che si sono abbattute nel Piacentino. Situazione difficile anche in parte del Veneto dove un eccezionale grandinata, poco prima delle quattro della notte di mercoledì 6 luglio, è avvenuta in Bassopolesine e, in particolare, nella zona di Porto Viro. Inoltre, proprio in questi minuti, violentissimi temporali sono in atto tra veneziano, padovano e rodigino con danni e allagamenti.

