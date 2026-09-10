Meteo – Forte maltempo in transito sull’Italia, con piogge, temporali e possibili nubifragi e grandinate anche in serata: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

L’afflusso di correnti più fresche e instabili di matrice atlantica sta determinando già da ieri un netto peggioramento delle condizioni meteo sul bacino del Mediterraneo centrale, Italia compresa, con piogge, temporali e occasionali grandinate e nubifragi che talvolta hanno provocato danni e disagi. L’instabilità ha finora coinvolto il centro-nord, con il sud per ora rimasto più ai margini.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il quadro previsionale aveva difatti indotto la Protezione Civile ad emettere un’allerta valida per oggi per alcuni settori del Paese, con il maltempo che non si è fatto attendere risultando spesso particolarmente intenso e violento. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, più sensibile nelle aree quest’oggi raggiunte dall’instabilità.

Prossime ore con maltempo insistente

L’afflusso persistente di correnti più fresche e instabili pilotate da una saccatura depressionaria di origine atlantica in affondo sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale alimenterà la fase di maltempo anche in serata, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, quando saranno ancora possibili fenomeni intensi e a carattere di nubifragio e/o grandinata, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Forte maltempo nel Lazio e al nordest in serata

La serata sarà pertanto contrassegnata dal maltempo anche intenso sull’Italia, con piogge, temporali e possibili nubifragi e grandinate che investiranno principalmente il Lazio (specie aree costiere e immediato entroterra) e il nordest. Possibile qualche nota di maltempo sparsa e mediamente più blanda sul resto dei settori centrali e del nordovest, con temperature che confermeranno mediamente una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore. Rimane invece ancora relativamente più stabile e asciutto al sud, nonostante un progressivo aumento della nuvolosità, con temperature ancora estive o tardo-estive.

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