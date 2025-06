Meteo – Prosieguo del Weekend con ancora qualche temporale in Italia, in un contesto estivo: i dettagli

Maltempo in atto su una parte del Paese

L’infiltrazione di correnti più fresche di natura atlantica non manca di generare qualche eccezione di maltempo anche per oggi sullo stivale, con piogge e temporali pomeridiani che vanno perlopiù distribuendosi sul settore alpino e sulla dorsale appenninica, con fenomeni localmente anche intensi e con qualche sconfinamento. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Piogge e temporali resistono, in parte, anche nelle prossime ore

Malgrado sia previsto un miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola nel corso delle prossime ore, qualche nucleo di maltempo si manterrà attivo in particolare sulle regioni nordoccidentali, interessando le aree interposte tra il basso Piemonte e la Liguria, con fenomeni localmente anche intensi. Altrove le condizioni meteo torneranno generalmente stabili e asciutte, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali.

Miglioramento solo temporaneo

Il miglioramento che avanzerà in serata sulla nostra Penisola sarà solamente temporaneo, in quanto già nel pomeriggio di domani domenica 22 giugno le condizioni meteo torneranno a peggiorare proprio nelle aree più interne e montuose dello stivale, con fenomeni, anche in questo caso, localmente intensi, per effetto di una circolazione secondaria più fresca in arrivo dai quadranti orientali.

Prosieguo del Weekend instabile, ma solo in alcuni settori

Il prosieguo del Weekend apparirà pertanto instabile, ma solo sul settore alpino e su quello appenninica, con la formazione di piogge e temporali in prevalenza pomeridiani. Rimane invece più asciutto il tempo lungo la fascia costiera e l’immediato entroterra, che potranno oltretutto beneficiare di un clima pienamente estivo, con temperature in linea con la media di riferimento o poco oltre la stessa.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.