METEO – Forte MALTEMPO si abbatte sulla Capitale: un ALBERO colpisce passanti: 2 feriti, di cui una grave

Il maltempo non si ferma

Assistiamo anche quest’oggi a condizioni meteo perturbate sulla nostra Penisola, così come negli ultimi giorni, a causa di una perturbazione che se inizialmente presentava una natura nordatlantica, nelle ultime ore sta venendo alimentata via via da correnti più fredde di matrice artico marittima. Ciò ha causato di conseguenze un abbassamento delle temperature e quindi della quota neve che si attesta a quote collinari in molte zone della Penisola, Sardegna inclusa.

Correnti artiche in afflusso sull’Italia

Correnti artiche in ingresso dalla Porta del Rodano sono responsabili di un clima piuttosto atipico per il periodo e peraltro hanno causato condizioni di maltempo tipicamente invernale sull’Italia. Nelle prossime ore e dunque nella serata odierna tale situazione meteorologica incline al maltempo sarà sostanzialmente confermata, anche se con qualche variazione, ma con clima che risulterà invernale pressoché ovunque (scopri di più).

Violento maltempo a Roma, albero si abbatte su passanti

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono apparse perturbate e risultano tutt’ora tali soprattutto lungo il versante tirrenico dello stivale, con piogge e temporali che si susseguono fin dalle prime ore della notte. Gli accumuli risultano generalmente deboli o moderati, senza picchi eccessivi. Nonostante questo tuttavia, il maltempo non ha mancato di portare qualche disagio e danno, con un albero che si sarebbe abbattuto sui passanti a Roma, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.