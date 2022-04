METEO – TRIPUDIO ARTICO in ITALIA con ROVESCI e NEVE a quote relativamente BASSE anche nelle PROSSIME ORE

Maltempo no stop sull’Italia

Dopo settimane e in alcuni casi mesi di assenza, il maltempo è tornato a caratterizzare il clima italiano e lo sta facendo ormai da svariati giorni. Sembra uno scherzo e pure è realtà e come si dice spesso “o troppo o nulla”, sembra il detto più adatto a descrivere la situazione meteorologica attuale. Piogge e rovesci con temperature in evidente e sensibile calo interessano praticamente tutto il territorio nazionale.

Correnti artiche in ingresso

Tale quadro meteorologico è dovuto essenzialmente ad una perturbazione che, se inizialmente presentava una matrice oceanica, nelle ultime ore viene alimentata da correnti sempre più fredde di natura artico marittima, che hanno causato quindi il suddetto calo delle temperature e di conseguenza l’abbassamento della quota neve a valori anche relativamente bassi rispetto al periodo, specialmente sulla Sardegna: qui la neve è tornata ad imbiancare infatti le colline. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Prossime ore maltempo insistente sullo stivale

Nel corso delle prossime ore e dunque della serata odierna le condizioni di maltempo che interessano in questo momento la nostra Penisola, saranno sostanzialmente confermate, sebbene in qualche settore è comunque previsto un graduale esaurimento dei fenomeni, come ad esempio sulle regioni nordoccidentali e sulla Toscana, dove tuttavia qualche rovescio potrebbe comunque coinvolgere le aree costiere, stando ai principali centri di calcolo. Quali zone colpirà l’instabilità dunque?

CONTINUA A LEGGERE.