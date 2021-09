METEO – Forte PEGGIORAMENTO in arrivo nel WEEKEND con PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

Prossime ore rovesci e temporali per cedimento dell’Alta pressione

L’Alta pressione di origine africana che per la prima parte di questa settimana ha caratterizzato il clima italiano riportando condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da temperature degne del periodo di fine estate, sta in queste ore arretrando sotto la progressione di un cavo perturbato di natura atlantica in arrivo dai quadranti nordoccidentali. Rovesci e temporali sono in azione da quest’oggi e continueranno a colpire l’Italia nelle prossime ore (scopri dove).

Prossimi giorni tra nubifragi e caldo estivo

Il suddetto cavo perturbato si avvicinerà ulteriormente al nostro Paese finendo per coinvolgerlo direttamente nei prossimi giorni e già a partire dalla giornata di domani giovedì 16 settembre, quando sono attesi i primi nubifragi sull’Italia (scopri dove). Il maltempo si centrerà esclusivamente sulle regioni centro-settentrionali, mentre quelle meridionali rimarranno maggiormente al riparo dalle piogge e temporali, con un richiamo caldo che farà impennare le temperature fin sui +35/+36°C in particolare su foggiano e catanese.

Nuovo impulso perturbato nel weekend

Dopo il peggioramento che interesserà nei prossimi giorni dunque lo stivale, nel weekend le attuali proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo sembrano allinearsi tutti in favore di un nuovo impulso perturbato, anch’esso di natura atlantica, che rinvigorirà le condizioni di maltempo. Rinnovati temporali torneranno a colpire l’Italia con un parziale coinvolgimento anche di alcune zone del sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

