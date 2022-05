METEO – Forte TEMPORALE con GRANDINE si abbatte nel sud della Puglia. Fuggi fuggi dalle spiagge, zone copite

Maltempo in Italia nella giornata del primo Maggio

Nel corso della giornata odierna l’Italia è stata raggiunta da un intenso peggioramento atlantico che ha riportato piogge, temporali e forti venti in molte regioni. Non sono mancati fenomeni violenti, soprattutto nelle ore pomeridiane che hanno in parte rovinato il pomeriggio di questa giornata festiva. Ad esempio, in Salento, dopo una mattinata calda e soleggiata, un forte temporale ha colpito la zona tra Porto Cesareo e Gallipoli, costringendo una fuga generale delle persone in spiaggia e dei turisti in zona. L’acquazzone è stato accompagnato da grandinate, raffiche di vento e anche qualche danno. Di seguito i dettagli. Leggi anche: Maggio inizia con piogge e temporali. Prossimi giorni ancora a rischio, i dettagli

Forte grandinata nel Salento

Il maltempo è tornato a colpire nelle ultime ore parte dell’Italia come ad esempio il Salento. Stando a quanto riportato da radionorba.it, un’improvviso temporale si è abbattuto sul versante nord del Salento, provocando un fuggi fuggi generale dalle spiagge della costa Ionica da Porto Cesareo e Gallipoli, che nella prima parte della giornata erano state prese d’assalto visto lo splendere del sole. Il forte e improvviso temporale ha stravolto anche una serie di manifestazioni organizzate a Lecce città e in altri Comuni del leccese. Allagamenti e lievi disagi tra Porto Cesareo e Gallipoli dove è stata segnalata anche della grandine. Leggi anche: Forte boato e poi la frana al nord Italia, ecco dove e cosa è accaduto

Prossime ore ancora a rischio

La situazione è migliorata nel corso del pomeriggio odierno ma anche nel corso delle prossime ore e la giornata di domani si potranno avere acquazzoni pomeridiani sparsi, soprattutto nelle zone interne della Puglia ma con qualche sconfinamento possibile anche lungo le zone costiere. Spostiamoci adesso nel mondo e vediamo quanto sta succedendo in queste ore in Guadalupa. Leggi anche: Maltempo, frane, allagamenti e crolli travolgono il Brasile: 66 morti e persone ferite, i dettagli

Forte maltempo nel mondo

Nel corso delle ultime ore forte maltempo ha colpito il Guadalupa e stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” le violenti piogge che hanno colpito il paese avrebbero provocato 1 vittima nella città di Les Abymes. I nubifragi avrebbero provocato inondazioni con acqua che ha travolto strade, abitazioni e attività, specie quelle stanti al pian terreno.

