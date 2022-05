METEO – Benvenuto MAGGIO, inizio del mese COMPROMESSO dal MALTEMPO in ITALIA, i dettagli

Tempo perturbato in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono mediamente instabili con il maltempo che assume carattere localizzato o al più sparso e colpisce solo specifici settori del Paese, in particolare i settori centrali, ma anche l’arco alpino, la Sicilia e la Calabria. Tale peggioramento, in atto già dalla giornata di ieri per la verità, si deve all’affondo di una piccola goccia fredda di stampo atlantico che ha costretto ad arretrare l’Alta pressione che per lunghi tratti di questa settimana ha caratterizzato il clima italiano.

Prossime ore atteso ulteriore peggioramento

La presenza di correnti perturbate di natura atlantica all’interno del bacino del Mediterraneo centrale provocherà un ulteriore peggioramento nelle prossime ore e in particolare nel pomeriggio, quando il maltempo tenderà ad espandersi su alcune aree del Paese (scopri quali). A ciò si assocerà un generale calo delle temperature che coinvolge principalmente i valori massimi, che si attestano su valori relativamente freschi, ma comunque gradevoli.

Circolazione instabile sul Mediterraneo in questo inizio di maggio

Sta in queste ore partendo l’ultimo mese di primavera meteorologica (che ogni anno termina il 31 di maggio per l’appunto) e lo sta facendo con condizioni di maltempo sparso in un po’ tutti i settori della nostra Penisola. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo inoltre, i prossimi giorni non sembrano promettere un miglioramento in tal senso, con piogge e temporali che anzi saranno frequenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Piogge e temporali attesi principalmente sull’Appennino e non solo

Questa prima settimana del mese di maggio trascorrerà in larga parte contrassegnata dalla persistenza del maltempo a causa di una circolazione instabile presente sul Mediterraneo centrale nonostante una timida risalita di un debole Anticiclone. La formazione di piogge e temporali riguarderà principalmente le ore pomeridiane e colpirà soprattutto le aree interne della Penisola, Appennino centro-meridionale in primis, con fenomenologia prevista, in maniera più localizzata, anche sull’arco alpino. Di tanto in tanto non sono esclusi sconfinamenti plausibili nelle aree meno interne del centro fino a raggiungere l’immediato entroterra o, addirittura, le coste nella giornata di mercoledì 4 maggio.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.