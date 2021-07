METEO – Forte TROMBA D’ARIA investe Falconara Marittima nelle Marche: distrutti due stabilimenti

Tempo instabile sulle regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna stando a quanto mostrano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico appaiono molto chiare le condizioni meteo di generale instabilità che avvolgono le regioni centro-meridionali del Paese dove le piogge e i temporali vengono azionati da una goccia fredda responsabile in settimana di danni irreparabili e vittime sul centro Europa. Tempo che invece si mantiene più stabile oggi al nord.

Prossime ore il maltempo si sposta a sud

Nel corso delle prossime ore al netto di un graduale miglioramento atteso sulle regioni centrali, dove comunque potrà persistere qualche rovescio localizzato fino alla prima parte di serata, peggiorerà il tempo sulle regioni meridionali e in particolare sul basso versante tirrenico di sponda soprattutto siciliana. Piogge anche intense e possibilmente accompagnate da attività elettrica interesseranno tali settori, con rovesci residui sulle regioni nordorientali.

Forte tromba d’aria si abbatte su Falconara

Il maltempo ha centrato il proprio raggio d’azione nella giornata odierna soprattutto sul settore adriatico, su parte del quale era anche stata diramata un’allerta meteo di colore arancione dalla Protezione Civile. In particolare nel corso di questo pomeriggio una tromba marina si sarebbe originata al largo delle coste di Falconara Marittima, nelle Marche. Durante il suo tragitto il fenomeno vorticoso avrebbe toccato terra attraversando la spiaggia e passando dunque allo stato di tromba d’aria, non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo.

