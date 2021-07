METEO – Forte TROMBA D’ARIA si abbatte sulla zona italiana, vola di tutto in Trentino: diversi DANNI, i dettagli

Forte maltempo sferza il nord Italia

L’avanzamento di una saccatura e il suo successivo isolamento a goccia fredda nel cuore del continente europeo ha provocato un visibile peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola in particolar modo per i settori più settentrionali. Qui infatti imperversano forti temporali accompagnati talvolta anche da grandine e localmente assumono anche carattere di nubifragio. Più asciutto al sud e al centro, dove pure qualche blando e rapido rovescio comunque non manca. In serata il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni nordorientali, portando anche qui fenomeni intensi.

Prossimi giorni instabili

Le condizioni meteo nei prossimi giorni continueranno a mantenersi mediamente instabili sulle regioni settentrionali a causa del continuo scorrimento di correnti perturbate di origine atlantica. I nuclei temporaleschi che si origineranno però, prevalentemente nelle ore pomeridiane, saranno di carattere isolato o al più sparso. Si manterrà più asciutto e relativamente più stabile altrove, con temperature in media o al di sotto della stessa.

Tromba d’aria colpisce il Trentino

Sulle regioni settentrionali le condizioni meteo sono dunque risultate fin qui molto perturbato con la presenza di violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e talvolta da grandinate, come scritto in precedenza. Uno di questi sistemi temporaleschi ha colpito nel pomeriggio il Trentino, presentando carattere anche particolarmente estremo: si sarebbe infatti abbattuta una tromba d’aria con alcune conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TRENTO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

