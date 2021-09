METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI con possibili NUBIFRAGI in arrivo, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Peggioramento graduale in serata sull’Italia

Già a partire da questo pomeriggio è stato pressoché evidente un peggioramento delle condizioni meteo che ha coinvolto dapprima le regioni nordoccidentali per poi estendersi sul versante occidentale italiano, con irregolari disturbi nuvolosi, ma con fenomeni assenti. Quest’ultimi risultano ancora assenti, anche se nella seconda parte della serata corrente qualche primo rovescio potrebbe interessare in maniera localizzata alcuni settori nordoccidentali (scopri quali).

Domani forti piogge e temporali, con possibili nubifragi

L’avanzata delle correnti perturbate di natura atlantica nella giornata di domani domenica 26 settembre porteranno condizioni di maltempo anche piuttosto intenso sulle regioni settentrionali e in Toscana, con possibili nubifragi in particolare sull’alto versante tirrenico. Fenomeni localmente intensi potrebbero comunque abbattersi sul resto del nord, con temperature qui in calo. Di risposta, la presenza delle predette correnti perturbate, causerà un richiamo di correnti molto calde al centro-sud, dove invece si registrerà clima simil-estivo (nonostante la nuvolosità in alcune zone) con picchi fino a +35°C in Sardegna. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Emilia e Toscana centro-occidentale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria centro-orientale e Toscana occidentale; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto del Nord, Marche, Umbria e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie su Piemonte occidentale, Lombardia, Veneto meridionale, restante parte della Pianura emiliano-romagnola, resto della Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: valori minimi in generale aumento, localmente sensibile su Emilia, Liguria di levante, Toscana e Sardegna; massime in sensibile diminuzione sulla Toscana. Venti: localmente forti sud-orientali lungo le coste di Toscana, Lazio, Sardegna orientale e Sicilia occidentale, in attenuazione dal pomeriggio/sera. Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e i settori occidentali del Tirreno, in attenuazione dal pomeriggio/sera. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

