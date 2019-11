METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI creano DISAGI e ALLAGAMENTI, chiesto lo STATO DI EMERGENZA! Ecco dove

Forte maltempo flagella il centro-nord

La giornata odierna è stata caratterizzata da un’ondata di forte maltempo che ha flagellato le regioni centro-settentrionali, interessando soprattutto i settori centrali tirrenici e le regioni nord-orientali del Triveneto. Tra queste, la regione più colpita è il Friuli Venezia Giulia che presenta accumuli localmente oltre gli 80 millimetri, la maggior parte dei quali sono stati registrati in poco tempo. Temperature comunque in generale calo per quanto riguarda le massime, mentre le minime rimangono piuttosto stabili.

Il sud è rimasto prevalentemente all’asciutto

Eccezion fatta per la Campania, com’è consuetudine in questo tipo di dinamiche di maltempo, con le correnti instabili e più fresche in discesa dai quadranti settentrionali, le prime regioni ad essere interessate dall’instabilità sono sempre quelle del centro-nord, mentre il sud appare in un primo momento all’asciutto e al riparo da queste correnti. Tali condizioni muteranno però entro la giornata di domani sabato 9 novembre, con l’arrivo delle piogge anche al meridione.

Forti piogge e temporali, il Friuli chiede lo stato di emergenza

E’ da ormai quasi una settimana che il Friuli Venezia Giulia è interessato da frequenti ondate di maltempo. Secondo quanto riporta il sito “ilfriuli.it” la situazione di criticità unitamente alle numerose richieste di intervento che giungono alla Sala Operativa della Protezione Civile precisamente dal giorno 2 di novembre, hanno indotto il vicegovernatore della regione a chiedere lo Stato di Emergenza. I disagi provocati oggi (di cui parleremo nel paragrafo successivo) sono dunque “solo” la goccia che ha fatto traboccare il vaso.