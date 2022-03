METEO – Forti PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, diramata l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Campania, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati sui settori centro-meridionali; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana settentrionale, Appennino settentrionale, Marche, Umbria, Lazio meridionale e Basilicata occidentale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto dell’Italia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati al Centro-Sud e sul Triveneto. Nevicate: al di sopra dei 1300-1500m sui settori alpini, con apporti al suolo deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Sud, massime in sensibile aumento al Nord-Ovest e sui settori ionici. Venti: da forti a burrasca dai quadranti meridionali sulla Puglia e localmente sui settori ionici di Basilicata e Calabria; localmente forti dai quadranti meridionali sul resto del Sud e sul settore tirrenico centrale; localmente forti occidentali sulla Sardegna e dal pomeriggio sulla Sicilia e sui settori tirrenici, con raffiche di burrasca sulla Sardegna settentrionale. Mari: tendenti ad agitati lo Ionio e l’Adriatico centrale, molto mossi i restanti bacini, dalla sera localmente agitato il Mar di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

L’arretramento di un campo di Alta pressione ha favorito la discesa di correnti più instabili di matrice nordatlantica che, nelle ultime ore, hanno innescato una ciclogenesi nel cuore del Mediterraneo, come è evidente anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico. Piogge e temporali hanno imperversato sulla nostra Penisola dopo settimane e in alcuni casi mesi di assenza e continueranno a farlo anche nella serata odierna ( scopri dove ).

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Giovedì 31 marzo 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere